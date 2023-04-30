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У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи

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Неділя 30 квітня 2023 22:28
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи Фото: У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 30 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення окупаційного депутата Запорізької області Володимира Рогова в Telegram.

"У Бердянську голосно! Сьогодні близько 22:10 у різних частинах міста було чути два вибухи", - заявив він.

Нагадаємо, 25 квітня у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи. Тоді нарахували 12 "прильотів".

Крім того, російські війська в очікуванні контрнаступу ВСУ активно обкопують та зміцнюються на окупованих територіях України. Найбільш укріпленими районами, ймовірно, є Запорізька область та "ворота" до Криму.

Додамо, що окупаційні війська перейшли до оборони на Запорізькому напрямі. Також ворог обороняється і в інших напрямках, де виконують бойові завдання нацгвардійці.

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