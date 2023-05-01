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Ищут информаторов. Россияне увеличили количество мобильных блокпостов в Бердянске

Фото: Оккупант (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики в оккупированном Бердянске (Запорожская область) увеличили количество мобильных блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты пытаются усиливать полицейско-административный режим на оккупированной территории Запорожской области. Они увеличили количество групп, осуществляющих проверки гражданских", - говорится в сообщении.

В частности, их стало больше в Бердянске. Так называемые мобильные блокпосты, отряды российских военных в 10-12 человек, работают в формате спонтанных проверок гражданского населения.

"Автомобиль с оккупантами может остановиться в любой точке города и устроить проверку гражданским автомобилям и жителям города. Традиционно проверяют мобильные телефоны на наличие информации, которую партизаны передают Силам обороны", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в воскресенье вечером, 30 апреля, во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что 25 апреля во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы. Тогда насчитали 12 "прилетов".

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