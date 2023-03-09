Шукають гарматне м'ясо. Гауляйтер Балицький наказав створити "Народне ополчення"
Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький видав наказ про створення так званого "Народного ополчення".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Ніхто не хоче воювати "за Росію", навіть самі росіяни. Тож "добровольців" в ряди гарматного м’яса шукають на тимчасово окупованих територіях України", - пише Федоров.
За словами міського голови, межі наказу розмиті, однак у "добровольці" беруть усіх підряд, як громадян Росії, так й "осіб без громадянства". "Ополченців" планують залучати до охорони порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області, а також захисту держвласності.
Відповідним наказом Балицький підтверджує неспроможність російської армії.
"Нагадаю, один ручний "добровольчий" батальйон - імені радянського тирана Судоплатова - у Балицького вже є. Проте його «добровольці» здатні воювати тільки на камери росЗМІ", - додав Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що серед російських мобілізованих відзначається різке зростання невдоволення через дії керівництва на тлі великих втрат.
Тим часом набрав чинності "указ" іншого гауляйтера, а саме Дениса Пушиліна про створення військкоматів в тимчасово окупованому Маріуполі.
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