Шукають гарматне м'ясо. Гауляйтер Балицький наказав створити "Народне ополчення"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Ніхто не хоче воювати "за Росію", навіть самі росіяни. Тож "добровольців" в ряди гарматного м’яса шукають на тимчасово окупованих територіях України", - пише Федоров.

За словами міського голови, межі наказу розмиті, однак у "добровольці" беруть усіх підряд, як громадян Росії, так й "осіб без громадянства". "Ополченців" планують залучати до охорони порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області, а також захисту держвласності.

Відповідним наказом Балицький підтверджує неспроможність російської армії.

"Нагадаю, один ручний "добровольчий" батальйон - імені радянського тирана Судоплатова - у Балицького вже є. Проте його «добровольці» здатні воювати тільки на камери росЗМІ", - додав Федоров.