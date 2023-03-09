ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шукають гарматне м'ясо. Гауляйтер Балицький наказав створити "Народне ополчення"

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 18:47
Шукають гарматне м'ясо. Гауляйтер Балицький наказав створити "Народне ополчення" Фото: гауляйтер Балицький наказав створити "Народне ополчення" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький видав наказ про створення так званого "Народного ополчення".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Ніхто не хоче воювати "за Росію", навіть самі росіяни. Тож "добровольців" в ряди гарматного м’яса шукають на тимчасово окупованих територіях України", - пише Федоров.

За словами міського голови, межі наказу розмиті, однак у "добровольці" беруть усіх підряд, як громадян Росії, так й "осіб без громадянства". "Ополченців" планують залучати до охорони порядку та важливих об'єктів життєзабезпечення області, а також захисту держвласності.

Відповідним наказом Балицький підтверджує неспроможність російської армії.

"Нагадаю, один ручний "добровольчий" батальйон - імені радянського тирана Судоплатова - у Балицького вже є. Проте його «добровольці» здатні воювати тільки на камери росЗМІ", - додав Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що серед російських мобілізованих відзначається різке зростання невдоволення через дії керівництва на тлі великих втрат.

Тим часом набрав чинності "указ" іншого гауляйтера, а саме Дениса Пушиліна про створення військкоматів в тимчасово окупованому Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Запорожская область
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях