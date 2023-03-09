Росіяни розпочинають "мобілізацію" в Маріуполі, готують облік чоловіків, - Андрющенко
Сьогодні набрав чинності "указ" гауляйтера Дениса Пушиліна про створення військкоматів в тимчасово окупованому Маріуполі. До 1 квітня планують забезпечити повний облік чоловіків від 2006 року народження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Окрім того, не просто створення як інституції, а саме забезпечення повного обліку до 1 квітня всіх чоловіків від 2006 року народження. Та окреме - завдання поліцаям забезпечити виконання мобілізаційних завдань, що надала Росія", - пише Андрющенко.
Речник міського голови закликає українців при можливості покинути Маріуполь.
Фото: росіяни розпочинають "мобілізацію" в Маріуполі, готують облік чоловіків ()
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що серед російських мобілізованих відзначається різке зростання невдоволення через дії керівництва на тлі великих втрат.
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