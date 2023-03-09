Ищут пушечное мясо. Гауляйтер Балицкий приказал создать "Народное ополчение"
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о создании так называемого "Народного ополчения".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Никто не хочет воевать "за Россию", даже сами россияне. Так что "добровольцев" в ряды пушечного мяса ищут на временно оккупированных территориях Украины", - пишет Федоров.
По словам городского головы, границы приказа размыты, однако в "добровольцы" берут всех подряд, как граждан России, так и "лиц без гражданства". "Ополченцев" планируют привлекать к охране порядка и важным объектам жизнеобеспечения области, а также защите госсобственности.
Соответствующим приказом Балицкий подтверждает недееспособность русской армии.
"Напомню, один ручной "добровольческий" батальон - имени советского тирана Судоплатова - у Балицкого уже есть. Однако его добровольцы способны воевать только на камеры росСМИ", - добавил Федоров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что среди российских мобилизованных отмечается резкий рост недовольства из-за действий руководства на фоне больших потерь.
Тем временем вступил в силу "указ" другого гауляйтера, а именно Дениса Пушилина о создании военкоматов во временно оккупированном Мариуполе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.