Ищут пушечное мясо. Гауляйтер Балицкий приказал создать "Народное ополчение"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Никто не хочет воевать "за Россию", даже сами россияне. Так что "добровольцев" в ряды пушечного мяса ищут на временно оккупированных территориях Украины", - пишет Федоров.

По словам городского головы, границы приказа размыты, однако в "добровольцы" берут всех подряд, как граждан России, так и "лиц без гражданства". "Ополченцев" планируют привлекать к охране порядка и важным объектам жизнеобеспечения области, а также защите госсобственности.

Соответствующим приказом Балицкий подтверждает недееспособность русской армии.

"Напомню, один ручной "добровольческий" батальон - имени советского тирана Судоплатова - у Балицкого уже есть. Однако его добровольцы способны воевать только на камеры росСМИ", - добавил Федоров.