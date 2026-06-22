КМДА відповіла на петицію щодо відбудови Лук'янівського ринку: що вирішила влада

КМДА не планує брати участь у відновленні Лук’янівського ринку, який був зруйнований внаслідок російського ракетного удару 24 травня, оскільки об'єкт перебуває у приватній власності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну відповідь КМДА на електронну петицію.
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У КМДА наголосили, що ринок перебуває у приватній власності (ТОВ "Квіткова галявина"). Відповідно до статті 19 Конституції України, органи влади можуть діяти лише в межах повноважень, передбачених законом.
"Інформація про наміри власника відновити зазначений об’єкт до Київської міської ради та її органів не надходила", - йдеться у відповіді.
Замість сприяння у відновленні об’єкта, який був частиною інфраструктури Шевченківського району, влада запропонувала підприємцям, що втратили робочі місця, альтернативні варіанти:
Петиція щодо відбудови ринку зібрала необхідну підтримку містян, які вимагали не просто відновити торговельні площі, а зберегти соціальний та історичний простір району.
Активісти побоюються, що відсутність планів щодо реконструкції може стати першим кроком до ліквідації об’єкта та подальшої забудови ділянки комерційною нерухомістю.
Зараз, за інформацією адміністрації ринку, територія лише розчищається для подальшої організації торгівлі, проте про повноцінну відбудову мова не йде.
В ніч проти 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. Постраждали усі райони столиці, найбільше - Лук'янівка. Через пряме влучання вщент згорів торговий центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок. Кияни одразу створили петицію, у якій закликали владу відбудувати ринок.
Додамо, що під час атаки пошкодили також житловий будинок та вестибюль станції метро "Лук'янівська". Більше про руйнування читайте у репортажі РБК-Україна.