КМДА відповіла на петицію щодо відбудови Лук'янівського ринку: що вирішила влада

Головне: Відбудова - компетенція власника: КМДА офіційно заявила, що рішення щодо відбудови має ухвалювати власник ринку (ТОВ "Квіткова галявина").

КМДА офіційно заявила, що рішення щодо відбудови має ухвалювати власник ринку (ТОВ "Квіткова галявина"). Альтернатива для бізнесу: Замість відбудови ринку, влада пропонує постраждалим підприємцям місця на Житньому чи Володимирському ринках, а також у мережевих ТРЦ міста.

Замість відбудови ринку, влада пропонує постраждалим підприємцям місця на Житньому чи Володимирському ринках, а також у мережевих ТРЦ міста. Ризик втрати об'єкта: Місто не має інформації про наміри власника відновлювати інфраструктуру, що посилює побоювання громади щодо можливої ліквідації ринку та подальшої забудови ділянки.

Місто не має інформації про наміри власника відновлювати інфраструктуру, що посилює побоювання громади щодо можливої ліквідації ринку та подальшої забудови ділянки. Позиція влади: КМДА посилається на законодавчі обмеження щодо втручання в діяльність приватних суб'єктів, наголошуючи на алгоритмах компенсації збитків, які має реалізовувати власник майна.

Власник поки не заявляв про наміри відбудови ринку

У КМДА наголосили, що ринок перебуває у приватній власності (ТОВ "Квіткова галявина"). Відповідно до статті 19 Конституції України, органи влади можуть діяти лише в межах повноважень, передбачених законом.

"Інформація про наміри власника відновити зазначений об’єкт до Київської міської ради та її органів не надходила", - йдеться у відповіді.

Що пропонує місто

Замість сприяння у відновленні об’єкта, який був частиною інфраструктури Шевченківського району, влада запропонувала підприємцям, що втратили робочі місця, альтернативні варіанти:

розміщення на території комунальних підприємств "Житній ринок" та "Володимирський ринок";

торгівлю на міських ярмарках;

переїзд до 23 торговельних центрів міста, які готові надати місця на пільгових умовах (умови обговорюються індивідуально).

Чому це важливо

Петиція щодо відбудови ринку зібрала необхідну підтримку містян, які вимагали не просто відновити торговельні площі, а зберегти соціальний та історичний простір району.

Активісти побоюються, що відсутність планів щодо реконструкції може стати першим кроком до ліквідації об’єкта та подальшої забудови ділянки комерційною нерухомістю.

Зараз, за інформацією адміністрації ринку, територія лише розчищається для подальшої організації торгівлі, проте про повноцінну відбудову мова не йде.