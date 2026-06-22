КГГА ответила на петицию по восстановлению Лукьяновского рынка: что решили власти

КГГА не планирует участвовать в восстановлении Лукьяновского рынка, который был разрушен в результате российского ракетного удара 24 мая, поскольку объект находится в частной собственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный ответ КГГА на электронную петицию.
Главное:
В КГГА подчеркнули, что рынок находится в частной собственности (ООО "Квиткова поляна"). В соответствии со статьей 19 Конституции Украины органы власти могут действовать только в пределах полномочий, предусмотренных законом.
"Информация о намерениях собственника восстановить указанный объект в Киевский городской совет и его органы не поступала", - говорится в ответе.
Вместо содействия в восстановлении объекта, который был частью инфраструктуры Шевченковского района, власти предложили предпринимателям, лишившимся рабочих мест, альтернативные варианты:
Петиция о восстановлении рынка собрала необходимую поддержку горожан, которые требовали не просто восстановить торговые площади, а сохранить социальное и историческое пространство района.
Активисты опасаются, что отсутствие планов по реконструкции может стать первым шагом к ликвидации объекта и последующей застройке участка коммерческой недвижимостью.
На данный момент, по информации администрации рынка, территория лишь расчищается для дальнейшей организации торговли, однако о полноценной реконструкции речи не идет.
В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. Пострадали все районы столицы, больше всего - Лукьяновка. В результате прямого попадания полностью сгорели торговый центр "Квадрат" и Лукьяновский рынок. Киевляне сразу же создали петицию, в которой призвали власти восстановить рынок.
Добавим, что во время атаки также были повреждены жилой дом и вестибюль станции метро "Лукьяновская". Подробнее о разрушениях читайте в репортаже РБК-Украина.