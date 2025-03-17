Шукав "шпарини" у ППО Одеси. СБУ затримала ворожого агента

Служба безпеки України (СБУ) затримала ворожого агента, який готував координати для нової серії обстрілів Росії по Одесі. Серед цілей ворога були запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось

Щоб "пробити" протиповітряну оборону (ППО) ворожий агент намагався виявити й передати окупантам координати радіолокаційних станцій Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема для отримання інформації про перебування українських бійців на пунктах тимчасового або постійного базування зрадник встановлював приховані камери.

"Так, наприклад, одну з них він замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Відзняті кадри агент "перекидав" з флешки відеопристрою на мобільний телефон, а далі месенджером – своєму російському куратору", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала ворожого агента, який шукав шпарину у ППО Одеси (t.me/SBUkr)

Контррозвідка викрила зловмисника. Зокрема було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Агентом виявився 21-річний місцевий безробітний, який шукав "швидкого заробітку" у Telegram-каналах. Там його й завербували окупанти.

Під час обшуків було виявлено відеокамери з флешносіями, а також телефон та сім-карти, які зрадник періодично змінював для конспірації зв’язку з окупантами.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.