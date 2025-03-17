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Искал "лазейки" в ПВО Одессы. СБУ задержала вражеского агента

Понедельник 17 марта 2025 10:45
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Искал "лазейки" в ПВО Одессы. СБУ задержала вражеского агента Фото: СБУ задержала вражеского агента, который искал лазейку в ПВО Одессы (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала вражеского агента, который готовил координаты для новой серии обстрелов России по Одессе. Среди целей врага были запасные командные пункты и админздания Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Чтобы "пробить" противовоздушную оборону (ПВО) вражеский агент пытался обнаружить и передать оккупантам координаты радиолокационных станций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, для получения информации о пребывании украинских бойцов на пунктах временного или постоянного базирования предатель устанавливал скрытые камеры.

"Так, например, одну из них он замаскировал напротив центрального входа в админздание СБУ. Отснятые кадры агент "перебрасывал" с флешки видеоустройства на мобильный телефон, а дальше мессенджером - своему российскому куратору", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который искал лазейку в ПВО Одессы (t.me/SBUkr)

Контрразведка разоблачила злоумышленника. В частности были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Агентом оказался 21-летний местный безработный, который искал "быстрого заработка" в Telegram-каналах. Там его и завербовали оккупанты.

Во время обысков были обнаружены видеокамеры с флешносиями, а также телефон и сим-карты, которые предатель периодически менял для конспирации связи с оккупантами.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала вражеского агента в Хмельницкой области, который шпионил за военными аэродромами и готовил теракты на западе Украины.

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Служба безопасности Украины Одесса
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