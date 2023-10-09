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Искал HIMARS и разбирал завалы после "прилетов". В Одессе задержан корректировщик РФ

Одесса, Понедельник 09 октября 2023 10:30
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Искал HIMARS и разбирал завалы после "прилетов". В Одессе задержан корректировщик РФ Фото: в Одессе задержан корректировщик РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила агента РФ, который притворялся спасателем, чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал места расположения HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ) в результате многоэтапной спецоперации в Одессе", - говорится в сообщении.

Для маскировки злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров.

"Под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке РФ", - рассказали в СБУ.

В Одессе задержан корректировщик РФ (t.me/SBUkr)

Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

"Также российский агент выполнял еще одну задачу - пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области", - добавили в ведомстве.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".

"Также он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области. В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в областном центре", - добавляют в СБУ.

В начале полномасштабного вторжения России мужчина подписался на вражеский Telegram-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск. Впоследствии на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который "под прикрытием" находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на "прямую" связь с представителем игры.

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, которые помогали оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении РСЗО HIMARS.

Кроме того, СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" на Telegram-бот ФСБ РФ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. В частности, позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

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Служба безопасности Украины Одесса
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