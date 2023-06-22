Шукатимуть цілі для HIMARS. Розвідники ГУР отримали комплекси "Шарк"
Українські розвідники отримали від волонтерів два нові розвідкомплекси "Шарк" вітчизняного виробництва. Безпілотники будуть коригувати цілі для РСЗВ HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Вартість переданих комплексів 26 млн гривень. Кошти на них зібрали фонд "Повернись живим" та мережа АЗС "ОККО".
Всього волонтери у рамках програми передали розвідникам 4 безпілотники, 2 командних пункти на базі спеціально обладнаних прохідних автівок та 2 пускових установки.
ГУР зазначає, що "Шарк" коригуватиме та шукатиме цілі для HIMARS.
"Цей БпЛА від українського виробника гарно показав себе у бойових умовах. Лише за останні кілька тижнів перший переданий благодійниками комплекс підтверджено знищив російської техніки приблизно на 25 млн доларів", - кажуть розвідники.
Переваги "Шарк"
Безпілотник українського виробництва може знаходитися у повітрі понад 4 годин, може літати при температурі від -15 до +50 градусів. Максимальна швидкість польоту до 150 км/год.
Камера безпілотника оснащена електрооптичним сенсором з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом. Вона може здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об'єкта до 100 км/год.
Раніше ми повідомляли, що український безпілотник "Шарк" пройшов модернізацію, а компанія-розробник Ukrspecsystems показала оновлений дрон.
Пізніше у мережі з'явилося відео роботи українського безпілотника, який вів розвідку поблизу Донецька.
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