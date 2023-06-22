Будут искать цели для HIMARS. Разведчики ГУР получили комплексы "Шарк"
Украинские разведчики получили от волонтеров два новых разведкомплекса "Шарк" отечественного производства. Беспилотники будут корректировать цели для РСЗО HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Стоимость переданных комплексов 26 млн гривен. Средства на них собрали фонд "Вернись живым" и сеть АЗС "ОККО".
Всего волонтеры в рамках программы передали разведчикам 4 беспилотника, 2 командных пункта на базе специально оборудованных проходных автомобилей и 2 пусковые установки.
ГУР отмечает, что "Шарк" будет корректировать и искать цели для HIMARS.
"Этот БпЛА от украинского производителя хорошо показал себя в боевых условиях. Только за последние несколько недель первый переданный благотворителями комплекс подтверждено уничтожил российскую технику примерно на 25 млн долларов", - говорят разведчики.
Преимущества "Шарк"
Беспилотник украинского производства может находиться в воздухе более 4 часов, летать при температуре от -15 до +50 градусов. Максимальная скорость полета до 150 км/ч.
Камера беспилотника оснащена электрооптическим сенсором с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Она может осуществлять адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта до 100 км/ч.
Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник "Шарк" прошел модернизацию, а компания-разработчик Ukrspecsystems показала обновленный дрон.
Позже в сети появилось видео работы украинского беспилотника, которые вел разведку вблизи Донецка.
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