ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Будут искать цели для HIMARS. Разведчики ГУР получили комплексы "Шарк"

Новина українською →
Украина, Четверг 22 июня 2023 11:57
Будут искать цели для HIMARS. Разведчики ГУР получили комплексы "Шарк" Фото: разведчики ГУР получили комплексы "Шарк" (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики получили от волонтеров два новых разведкомплекса "Шарк" отечественного производства. Беспилотники будут корректировать цели для РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Стоимость переданных комплексов 26 млн гривен. Средства на них собрали фонд "Вернись живым" и сеть АЗС "ОККО".

Всего волонтеры в рамках программы передали разведчикам 4 беспилотника, 2 командных пункта на базе специально оборудованных проходных автомобилей и 2 пусковые установки.

ГУР отмечает, что "Шарк" будет корректировать и искать цели для HIMARS.

"Этот БпЛА от украинского производителя хорошо показал себя в боевых условиях. Только за последние несколько недель первый переданный благотворителями комплекс подтверждено уничтожил российскую технику примерно на 25 млн долларов", - говорят разведчики.

Преимущества "Шарк"

Беспилотник украинского производства может находиться в воздухе более 4 часов, летать при температуре от -15 до +50 градусов. Максимальная скорость полета до 150 км/ч.

Камера беспилотника оснащена электрооптическим сенсором с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Она может осуществлять адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта до 100 км/ч.

Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник "Шарк" прошел модернизацию, а компания-разработчик Ukrspecsystems показала обновленный дрон.

Позже в сети появилось видео работы украинского беспилотника, которые вел разведку вблизи Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони ГУР Главное управление разведки Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута