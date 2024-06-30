Шукати житло для ВПО стане легше: що може змінитися

Основне про проект закону

Проект закону №11281 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб було зареєстровано у Верховній Раді 21 травня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Павло Фролов, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергій Козир, Віталій Войцехівський, Владлен Неклюдов та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин під керівництвом Андрія Задорожного.

Проект закону №11281 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

20 червня 2024 року парламентський комітет розглянув документ і рекомендував включити його до порядку денного одинадцятої сесії ВРУ та за наслідками розгляду в першому читанні схвалити за основу.

Мета законопроекту

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту №11281 є:

проведення всеукраїнської інвентаризації (обстеження) об'єктів нерухомого майна усіх форм власності (державної, комунальної та, за згодою власника, приватної форми власності)

отримання реальної картини вільних об'єктів нерухомості, придатних для проживання ВПО

"Цей законопроект підготувала Тимчасова спеціальна комісія ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України", - розповіла "слуга народу" та голова комітету парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона уточнила, що за підсумками інвентаризації має бути створена інтерактивна карта з відомостями про всі об'єкти - для подання заявок на проживання від вимушених переселенців та приведення житла у належний для проживання стан.

Крім того, така інформаційна база у вигляді інтерактивної карти дасть можливість комунікувати з міжнародними гуманітарними та благодійними організаціями щодо запуску пільгової оренди для ВПО.

Що пропонує проект закону

Проект закону №11281 пропонує доповнити закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" новою статтею 4-2 "Інформаційна база даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб".

Виходячи з неї, Інформаційна база даних об'єктів нерухомого майна для проживання ВПО - це інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення, надання відомостей про об'єкти державної, комунальної та, за бажанням власника, приватної форми власності.

Йдеться про земельні ділянки, житлові будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові приміщення, а також інші об'єкти нерухомого майна, які використовуються або можуть бути використані для проживання ВПО.

Згідно з документом, відомості Інформаційної бази даних мають оприлюднюватися на офіційному веб-сайті її держателя (крім інформації з обмеженим доступом), у формі загальнодоступної інтерактивної мапи.

Зазначається, що Інформаційна база даних використовуватиметься для:

забезпечення відкритого доступу до інформації про об'єкти нерухомого майна для проживання ВПО, їхнє розміщення, технічних стан та інші відомості

подання заявок на проживання в об'єкті нерухомого майна внутрішньо переміщеними особами

залучення матеріальних та інших ресурсів (у тому числі міжнародної допомоги) у фінансування об'єктів нерухомого майна для проживання ВПО

ухвалення рішень щодо об'єктів нерухомого майна для забезпечення проживання ВПО

Для проведення обстеження об'єктів нерухомого майна та наповнення Інформаційної бази даних мають бути створені також:

Координаційні комісії при обласних, Київській міській державних (військових) адміністраціях

Регіональні комісії з обстеження при районних державних (військових) адміністраціях

За результатами цих дій мають бути складені акти обстеження об'єктів нерухомості (інформація з яких вноситиметься до Інформаційної бази даних), що міститимуть дані про:

земельну ділянку

загальну площу житлових приміщень

вільну площу для проживання ВПО

технічний стан приміщення

загальну характеристику приміщення

кількість осіб, що проживає у приміщенні

кількість вільних місць для проживання

фото та відео об'єкта нерухомості

висновок щодо можливості використання об'єкта нерухомості для проживання ВПО

Крім того, законопроект пропонує черговість проведення обстеження об'єктів нерухомості - гуртожитки, житлові будинки, будівлі готельні та інші будівлі для тимчасового проживання, інші нежитлові будівлі, інші об'єкти нерухомості та земельні ділянки.

Передбачається також, що під час дії воєнного стану та впродовж трьох років після його припинення чи скасування майно освітніх закладів різної спеціалізації та видів (професійної, професійно-технічної, дошкільної, вищої освіти і т.д.), яке не використовується за призначенням 12 місяців поспіль, надається в оренду для проживання ВПО (у порядку, встановленому Кабінетом міністрів).

Змінами до закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачено встановити, що державні та комунальні підприємства, громадські та благодійні організації, які забезпечують проживання ВПО, матимуть право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону.

Насамкінець уряду доручається встановити пільгові умови розрахунку орендної плати за державне та комунальне майно для таких орендарів.

На думку парламентарів, схвалення законопроекту дозволить реалізувати конституційне право на житло для громадян, які були вимушені залишити свої домівки внаслідок російської агресії.