Искать жилье для ВПЛ станет легче: что может измениться

Основное о проекте закона

Проект закона №11281 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению жилищных прав внутрення перемещенных лиц был зарегистрирован в Верховной Раде 21 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Павел Фролов, Максим Ткаченко, Руслан Горбенко, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский, Владлен Неклюдов и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений под руководством Андрея Задорожного.

Проект закона №11281 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

20 июня 2024 года парламентский комитет рассмотрел документ и рекомендовал включить его в повестку дня одиннадцатой сессии ВРУ и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №11281 является:

проведение всеукраинской инвентаризации (обследования) объектов недвижимого имущества всех форм собственности (государственной, коммунальной и, с согласия собственника, частной формы собственности)

получение реальной картины свободных объектов недвижимости, пригодных для проживания ВПЛ

"Этот законопроект подготовила Временная специальная комиссия ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины", - рассказала "слуга народа" и глава комитета парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она уточнила, что по итогам инвентаризации должна быть создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах - для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние.

Кроме того, такая информационная база в виде интерактивной карты позволит коммуницировать с международными гуманитарными и благотворительными организациями насчет запуска льготной аренды для ВПЛ.

Что предлагает проект закона

Проект закона №11281 предлагает дополнить закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" новой статьей 4-2 "Информационная база данных объектов недвижимого имущества для проживания внутрення перемещенных лиц".

Исходя из нее, Информационная база данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ - это информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку, предоставление сведений об объектах государственной, коммунальной и, по желанию владельца, частной формы собственности.

Речь идет о земельных участках, жилых домах, зданиях, сооружениях (их отдельных частях), квартирах, жилых и нежилых помещениях, а также других объектах недвижимого имущества, которые используются или могут быть использованы для проживания ВПЛ.

Согласно документу, сведения Информационной базы данных должны быть обнародованы на официальном веб-сайте ее держателя (кроме информации с ограниченным доступом), в форме общедоступной интерактивной карты.

Информационная база данных будет использоваться для:

обеспечения открытого доступа к информации об объектах недвижимого имущества для проживания ВПЛ, их размещения, технического состояния и других сведений

подачи заявок на проживание в объекте недвижимого имущества внутренне перемещенными лицами

привлечения материальных и других ресурсов (в том числе международной помощи) в финансирование объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ

принятия решений по объектам недвижимого имущества для обеспечения проживания ВПЛ

Для обследования объектов недвижимого имущества и наполнения Информационной базы данных должны быть созданы также:

Координационные комиссии при областных, Киевской городской государственных (военных) администрациях

Региональные комиссии по обследованию при районных государственных (военных) администрациях

По результатам этих действий должны быть составлены акты обследования объектов недвижимости (информация из которых будет вноситься в Информационную базу данных), содержащие данные:

о земельном участке

об общей площади жилых помещений

о свободной площади для проживания ВПЛ

о техническом состоянии помещения

об общей характеристике помещения

о количестве лиц, проживающих в помещении

о количестве свободных мест для проживания

фото и видео объекта недвижимости

заключение о возможности использования объекта недвижимости для проживания ВПЛ

Кроме того, законопроект предлагает очередность проведения обследования объектов недвижимости - общежития, жилые дома, гостиничные здания и другие здания для временного проживания, другие нежилые здания, другие объекты недвижимости и земельные участки.

Предполагается также, что во время действия военного положения и в течение трех лет после его прекращения или отмены имущество образовательных учреждений различной специализации и видов (профессионального, профессионально-технического, дошкольного, высшего образования и т.д.), которое не используется по назначению 12 месяцев подряд, предоставляется в аренду для проживания ВПЛ (в порядке, установленном Кабинетом министров).

Изменениями к закону Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" предусмотрено установить, что государственные и коммунальные предприятия, общественные и благотворительные организации, обеспечивающие проживание ВПЛ, будут иметь право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона.

В заключение правительству поручается установить льготные условия расчета арендной платы за государственное и коммунальное имущество для таких арендаторов.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит реализовать конституционное право на жилье для граждан, вынужденных покинуть свои дома в результате российской агрессии.