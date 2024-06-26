Рада пропонує зміни для переселенців у програмі "єОселя"

Щоб зробити програму державного кредитування дійсно доступною та ефективною для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), потрібно якнайшвидше переглянути допустимий "вік" для придбання нового житла та знизити розмір першого внеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, з моменту запуску програми "єОселя" видано близько 20 тис. іпотечних кредитів, з яких внутрішньо переміщеним особам лише 200. При цьому в Україні налічується нині 4,9 млн офіційно зареєстрованих ВПО, з яких щонайменше 26% потребують соціального захисту.

Такий низький показник участі цієї категорії громадян в програмі "єОселя" свідчить, на думку парламентарки, про одне: умови, які нині пропонує держава, є малоефективними та накладають суттєві обмеження на громадян.

Одна з перших змін, яку слід внести в програму, є зменшення віку житла, яке можна купити за допомогою програми "єОселя". Наразі, за умовами, це може бути тільки житло, яке введене у експлуатацію не пізніше, ніж 3 роки назад.

Тобто, сюди не підпадають квартири, які були збудовані не тільки в 90-тих роках, а і взагалі вся житлова нерухомість, збудована до 2021 року, коли у країні був свого роду будівельний бум.

Змінити цю норму потрібно не просто так. Річ у тому, що переселенці з районів, які або тимчасово окуповані, або де нині ведуться бойові дії, далеко не завжди обирають для нової домівки Київ або інші великі міста, де нового житла дійсно багато. В інших регіонах, житла, вік якого перевищує 3 роки, може бути не так багато. До того ж, таке житло зазвичай дорожче.

"За даними порталу ЛУН, який систематично моніторить ринок первинної нерухомості, об’єктів, які підпадають під умови програми, у Кропивницькому, наприклад, лише два, у Вінниці набереться з десяток, а в Рівному 18. Якщо ми підемо за межі регіональних центрів, то там ситуація ще більш показова: знайти будинки, які відповідають умовам програми, скажімо в Жмеринці чи Лубнах - місія фактично неможлива. Це потрібно виправити - ми пропонуємо, щоб ВПО могли купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання", - зауважила Шуляк.

Вона також додала, що інша важлива зміна, - зменшення для ВПО першого внеску за житло, придбане за програмою "єОселя". На сьогодні, кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, вчителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла - 7%.

При цьому перший внесок нині має становити 20% вартості житла. Подібні обмеження, на думку голови профільного комітету, суттєво б’ють по ефективності програми: потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску до 15%, адже люди, які втратили все і починають будувати життя з чистого аркуша, потребують підтримки держави.

Парламентарка нагадала, що з початку поточного року українцям, чиє житло було зруйноване внаслідок російської збройної агресії, дозволили поєднувати можливості державних програм "єОселя" і "єВідновлення". Це дає змогу українцям, які втратили своє житло через війну, взяти іпотеку і скористатися сертифікатом для покриття першого внеску за нову оселю.

"Але за відсутності сертифікату "єВідновлення", тобто, у випадку, якщо житло не знищене, але через війну проживати у ньому неможливо, цю суму потрібно сплачувати з власної кишені. Для значної кількості переселенців вона - непідʼємна, тому розмір авансового платежу слід зменшити - до 15%. Крім цього, ми пропонуємо встановити для них пільгову кредитну ставку у 5% на весь термін кредиту замість 7%”, - зауважила Шуляк.

Ще одна важлива зміна, яку пропонує внести парламент - створити пільгові умови кредитування за програмою "єОселя" для сімей з дітьми, оскільки запит на пільгове кредитування з боку саме великих родин - також надзвичайно високий, але фінансові можливості у багатьох з них обмежені.

"Держава не має права залишатися осторонь, якщо хоче зберегти гідні умови для життя громадян і попередити нові хвилі вимушеної еміграції. Тому ми будемо ініціювати всі ці зміни, і сподіваємось на позитивне рішення Уряду у цьому напрямку. На сьогодні, підтримка внутрішньо-переміщених осіб, які змушені через війну шукати нові домівки - одне з найпріоритетніших завдань держави", - підсумувала Шуляк.