Шукали літаки зі Storm Shadow? Ігнат розкрив деталі ранкової атаки росіян

Росіяни цієї ночі планували вдарили по Хмельницькій області "шахедами". Ймовірно, окупанти шукали українські бомбардувальники, які переносять далекобійні ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната в ефірі телемарафону.

Він натякнув, що окупанти хотіли вдарили по аеродрому чи місцю базування літаків.

"Знову атакована Хмельниччина. Зрозуміло, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав наші бомбардувальники після подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", - сказав він.

Крім того, росіяни цього разу змістили час атаки. Але, за словами Ігната, це навіть дещо допомогло нашим захисникам.

"Вони зазвичай роблять пуски від 22:30 - 22:50. Далі кілька хвиль - аж до 04:00. Вранішня атака дозволяє краще відпрацьовувати мобільним вогневим групам. Коли світла пора доби, то ціль стає візуально видима", - пояснив речник.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили у напрямку Хмельницької області 17 дронів-камікадзе. Проте сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 вересня українські військові вдарили по судноремонтному заводу у Севастополі. Внаслідок атаки були пошкоджені дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація та натякнув на ракети Storm Shadow. Пізніше британське видання Sky News також заявило, що ЗСУ ударили по Севастополю далекобійними ракетами британського виробництва.

Більше про історичний удар та як Україні вдалося підбити підводний човен РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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