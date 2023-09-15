Искали самолеты со Storm Shadow? Игнат раскрыл детали утренней атаки россиян

Россияне этой ночью планировали ударить по Хмельницкой области "шахедами". Вероятно, оккупанты искали украинские бомбардировщики, которые переносят дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната в эфире телемарафона.

Он намекнул, что оккупанты хотели ударить по аэродрому или месту базирования самолетов.

"Снова атакована Хмельницкая область. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, которые происходили недавно в нашем море возле Крыма", - сказал он.

Кроме того, россияне в этот раз сместили время атаки. Но, по словам Игната, это даже помогло нашим защитникам.

"Они обычно делают пуски с 22:30 - 22:50. Далее несколько волн - вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", - объяснил спикер.

Напомним, этой ночью россияне выпустили в направлении Хмельницкой области 17 дронов-камикадзе. Но силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация и намекнул на ракеты Storm Shadow. Позже британское издание Sky News также заявило, что ВСУ ударили по Севастополю дальнобойными ракетами британского производства.

Больше об историческом ударе и как Украине удалось подбить подлодку РФ - в материале РБК-Украина.

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