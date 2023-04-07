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Шукали "клієнтів" по всій Україні: на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон

Фото: на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон (t.me/DPSUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Закарпатській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Правоохоронні органи затримали трьох фігурантів, які намагались переправити через українсько-словацький кордон п'ятьох громадян України.

Фігурантів зловили "на гарячому" - у процесі розрахунку за "послуги".

Переправники виявилися мешканці Закарпаття. Вони шукали "клієнтів" в усіх областях України та переправляли їх до Угорщини, Румунії та Словаччини.

"Слідчі дії тривають, але тепер ця трійка активно вивчатиме Кримінальний кодекс України", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали фельдшера, який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон на кареті швидкої допомоги.

Окрім того, правоохоронці затримали трьох українців та одного молдованина у момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.

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