Шукали "клієнтів" по всій Україні: на Закарпатті викрили канал переправлення чоловіків за кордон

У Закарпатській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Правоохоронні органи затримали трьох фігурантів, які намагались переправити через українсько-словацький кордон п'ятьох громадян України.
Фігурантів зловили "на гарячому" - у процесі розрахунку за "послуги".
Переправники виявилися мешканці Закарпаття. Вони шукали "клієнтів" в усіх областях України та переправляли їх до Угорщини, Румунії та Словаччини.
"Слідчі дії тривають, але тепер ця трійка активно вивчатиме Кримінальний кодекс України", - додають в ДПСУ.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали фельдшера, який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон на кареті швидкої допомоги.
Окрім того, правоохоронці затримали трьох українців та одного молдованина у момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.
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