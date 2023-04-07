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Искали "клиентов" по всей Украине: на Закарпатье разоблачили канал переправки мужчин за границу

Фото: на Закарпатье разоблачили канал переправки мужчин за границу (t.me/DPSUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

В Закарпатской области правоохранители разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Правоохранительные органы задержали трех фигурантов, которые пытались переправить через украинско-словацкую границу пятерых граждан Украины.

Фигурантов поймали "на горячем" - в процессе расчета за "услуги".

Переправщики оказались жители Закарпатья. Они искали "клиентов" во всех областях Украины и переправляли их в Венгрию, Румынию и Словакию.

"Следственные действия продолжаются, но теперь эта тройка будет активно изучать Уголовный кодекс Украины", - добавляют в ГПСУ.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали фельдшера, который помогал военнообязанным выезжать за границу на карете скорой помощи.

Кроме того, правоохранители задержали троих украинцев и одного молдаванина в момент незаконного пересечения границы через русло Днестра.

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Государственная пограничная службаЗакарпатская область