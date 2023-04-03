Заплатили 13 500 доларів. Громадянин Молдови намагався переправити за кордон трьох українців

Прикордонна служба разом затримала трьох громадян України та одного Молдови в момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу України.

Як сказано в повідомленні, громадянин Молдови мав переправити українців гумовому човні через річку. За це вони заплатили йому по 4 500 доларів кожен.

"В ході проведення оперативних заходів, прикордонники також затримали й переправника. 27-річний громадянин Молдови на гумовому човні незаконно перетнув кордон, аби доставити "клієнтів" з України до іншого берега", - розповіли прикордонники.