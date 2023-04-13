Шукали HIMARS та наводили ракети на Краматорськ. Трьох агентів РФ відправили до в’язниці
Троє жителів Донецької області співпрацювали з РФ та передавали інформацію про місця дислокації українських військових. Правоохоронці їх затримали та вони отримали від 5 до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генерального прокурора.
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох інформаторів ФСБ, що проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області. Зловмисники збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у зоні активних бойових дій на східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони намагались виявити укріпрайони та фортифікаційні споруди підрозділів ЗСУ, а також "полювали" на позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.
- Жителька міста Білозерське отримала 5 років і 3 місяці позбавлення волі за передачу РФ інформації про переміщення підрозділів ЗСУ на території Бахмутського району;
- Адміністратор проросійського Telegram-каналу передавав окупантам інформацію про позиції Сил оборони на території міста Краматорськ. За це він отримав 8 років і 3 місяці позбавлення волі;
- Мешканець Покровська, який був інженером одного зі стратегічних підприємств, намагався розвідати місця базування Сил оборони під Бахмутом і передавав зібрані відомості росіянам. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.
Нагадаємо, що житель Львова у соціальних мережах закликав розділити Україну та утворити "нову державу". Чоловіка затримали та засудили до 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Мешканець Запоріжжя вступив до угруповання "ДНР" та збирав для окупантів інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ. Його засудили до 10 років тюрми.
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