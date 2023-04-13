Искали HIMARS и наводили ракеты на Краматорск. Трех агентов РФ отправили в тюрьму

Трое жителей Донецкой области сотрудничали с РФ и передавали информацию о местах дислокации украинских военных. Правоохранители их задержали и они получили от 5 до 12 лет лишения свободы.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще трех информаторов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленники собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в зоне активных боевых действий на восточном направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что они пытались выявить укрепрайоны и фортификационные сооружения подразделений ВСУ, а также охотились на позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS. Жительница города Белозерское получила 5 лет и 3 месяца лишения свободы за передачу РФ информации о перемещении подразделений ВСУ на территории Бахмутского района;

Администратор пророссийского Telegram-канала передавал оккупантам информацию о позициях Сил обороны на территории города Краматорска. За это он получил 8 лет и 3 месяца лишения свободы;

Житель Покровска, бывший инженер одного из стратегических предприятий, пытался разведать места базирования Сил обороны под Бахмутом и передавал собранные сведения россиянам. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.