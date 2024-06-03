"Шукаємо альтернативу ХАМАС". В Ізраїлі розповіли про план щодо Сектору Газа

"Ми шукаємо альтернативу ХАМАСу в управлінні країною. Рамки для цього передбачають ізоляцію районів, усунення бойовиків із цих районів та залучення інших сил, які дозволять сформувати правлячу альтернативу", - сказав він у неділю на брифінгу.

За словами Галанта, це дозволить досягти цілей Ізраїлю - усунути військову і керівну владу ХАМАС в Секторі Газа та повернути додому заручників, захоплених під час нападу терористів на країну 7 жовтня.

Глава ізраїльського оборонного відомства підкреслив, що "ми не приймемо правління ХАМАС на жодному етапі будь-якого процесу, спрямованого на припинення війни".

Йоав Галант є одним із трьох членів Воєнного кабінету Ізраїлю, який нещодавно закликав уряд розробити детальний післявоєнний план для Сектора Гази. Його коментарі пролунали в період нової невизначеності у восьмимісячній війні.

Представник ізраїльського оборонного відомства повідомив AP, що Галант сподівається, що ізольовані, вільні від ХАМАС райони Гази стануть "центрами місцевого самоврядування" і визначать сили, які зможуть забезпечити формування уряду на більш тривалу перспективу.

"Ізраїль шукає місцевих неворожих акторів. Галлант вважає, що палестинці повинні керувати палестинцями. Ізраїль сприятиме надходженню допомоги на ці території, а місцеві сили відповідатимуть за її розподіл, щоб зміцнити свою владу", - сказав чиновник.

Складний ризикований план

Водночас один із експертів назвав такий підхід складним і нагадав, що його вже застосовували в минулому і він зазнавав невдач.

"Я не чув про жодного місцевого гравця, який був би достатньо сміливим, щоб представити себе як альтернативу ХАМАСу", - сказав Майкл Мільштейн, колишній офіцер військової розвідки та ізраїльський аналітик з палестинських справ з університету Тель-Авіва.

Він сказав, що "видавання бажаного за дійсне" Галанта було б самогубством для будь-якого місцевого лідера - терористи погрожують будь-кому, хто співпрацює з ізраїльським урядом.

"Хоча за останні вісім місяців ХАМАС зазнав серйозної шкоди, їхній вплив на громадськість усе ще дуже сильний", - сказав аналітик.

Мільштейн нагадав, що Ізраїль вже застосовував такий підхід у минулому. У 1970-х і 80-х роках Тель-Авів намагався створити "сільські ліги", наділяючи повноваженнями місцевих палестинських лідерів.

"В очах палестинців вони розглядалися як колабораціоністи, і це закінчилося дуже трагічно. Якщо Ізраїль не збереже постійну присутність в Газі, будь-які "альтернативні сили", які він спробує створити, будуть занадто крихкими", - сказав аналітик.