Нетаньяху про мирний план по Газі: спочатку знищення ХАМАС, потім припинення вогню
Ізраїль не погодиться на припинення вогню в Секторі Газа до поки не буде знищено терористичне угруповання ХАМАС.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Twitter.
"Умови Ізраїлю для припинення війни не змінилися: знищення військових і керівних можливостей ХАМАС, звільнення всіх заручників і забезпечення того, що Газа більше не становить загрози для Ізраїлю", - написав Нетаньяху в Twitter.
Таку заяву Нетаньяху зробив після того, як президент США Джо Байден публічно розповів про запропонований Ізраїлем план припинення війни в Секторі Газа, який передбачає повне припинення вогню та виведення ізраїльських військ з анклаву.
"Згідно з пропозицією, Ізраїль продовжуватиме наполягати на дотриманні цих умов (мова про знищення ХАМАС - ред.) до встановлення постійного припинення вогню. Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до того, як ці умови будуть виконані, є неприйнятною", - наголосив ізраїльський прем'єр.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
У жовтні минулого року бойовики ХАМАС напали на ізраїльські населені пункти з території Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль почав масштабну наземну та повітряну кампанію проти бойовиків на території Сектору Газа.
Наразі під контролем армії Ізраїлю перебуває майже вся територія Сектору Газа, а друге за величиною місто Рафах - в облозі.
У п'ятницю, 31 травня, американський президент виступив зі зверненням, в якому розповів, що Ізраїль запропонував триетапний план завершення війни. На першому ж етапі, який повинен тривати 6 тижнів, Ізраїль готовий припинити бойові дії та вивести свої війська з Сектору Газа.
Байден закликав обидві сторони погодитися на цей план, а також наголосив, що ХАМАС вже не становить великої загрози для Ізраїлю.
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