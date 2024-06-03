"Ищем альтернативу ХАМАС". В Израиле рассказали о плане по Сектору Газа

Израиль рассматривает возможность создания для Сектора Газа альтернативного органа местного самоуправления вместо террористической группировки ХАМАС.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
"Мы ищем альтернативу ХАМАСу в управлении страной. Рамки для этого предусматривают изоляцию районов, устранение боевиков из этих районов и привлечение других сил, которые позволят сформировать правящую альтернативу", - сказал он в воскресенье на брифинге.
По словам Галанта, это позволит достичь целей Израиля - устранить военную и руководящую власть ХАМАС в Секторе Газа и вернуть домой заложников, захваченных во время нападения террористов на страну 7 октября.
Глава израильского оборонного ведомства подчеркнул, что "мы не примем правление ХАМАС ни на одном этапе любого процесса, направленного на прекращение войны".
Йоав Галант является одним из трех членов Военного кабинета Израиля, который недавно призвал правительство разработать детальный послевоенный план для Сектора Газа. Его комментарии прозвучали в период новой неопределенности в восьмимесячной войне.
Представитель израильского оборонного ведомства сообщил AP, что Галант надеется, что изолированные, свободные от ХАМАС районы Газы станут "центрами местного самоуправления" и определят силы, которые смогут обеспечить формирование правительства на более длительную перспективу.
"Израиль ищет местных невраждебных актеров. Галант считает, что палестинцы должны управлять палестинцами. Израиль будет способствовать поступлению помощи на эти территории, а местные силы будут отвечать за ее распределение, чтобы укрепить свою власть", - сказал чиновник.
В то же время, один из экспертов назвал такой подход сложным и напомнил, что он уже применялся в прошлом и он терпел неудачи.
"Я не слышал ни об одном местном игроке, который был бы достаточно смелым, чтобы представить себя как альтернативу ХАМАСу", - сказал Майкл Мильштейн, бывший офицер военной разведки и израильский аналитик по палестинским делам из университета Тель-Авива.
Он сказал, что "выдавать желаемое за действительное" Галанта было бы самоубийством для любого местного лидера - террористы угрожают любому, кто сотрудничает с израильским правительством.
"Хотя за последние восемь месяцев ХАМАС понес серьезный ущерб, их влияние на общественность все еще очень сильно", - сказал аналитик.
Мильштейн напомнил, что Израиль уже применял такой подход в прошлом. В 1970-х и 80-х годах Тель-Авив пытался создать "сельские лиги", наделяя полномочиями местных палестинских лидеров.
"В глазах палестинцев они рассматривались как коллаборационисты, и это закончилось очень трагично. Если Израиль не сохранит постоянное присутствие в Газе, любые "альтернативные силы", которые он попытается создать, будут слишком хрупкими", - сказал аналитик.
В результате военной операции, продолжающейся с октября прошлого года, практически вся территория Сектора Газа находится под контролем Армии обороны Израиля. Недавно ЦАХАЛ начал ограниченную операцию на территории второго по величине города региона Рафах.
31 мая президент США Джо Байден выступил с обращением, в котором рассказал, что Израиль предложил трехэтапный план завершения войны. В частности, первый этап продолжительностью 6 недель, предусматривает прекращение Израилем боевых действий и вывод войск из Сектора Газа.
Глава Белого дома призвал согласиться на этот план и подчеркнул, что ХАМАС уже не представляет большой угрозы для Израиля.
Зато премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не согласится на прекращение огня, пока группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена.
На днях израильские военные взяли под контроль стратегический коридор на границе Сектора Газа с Египтом.
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