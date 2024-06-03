"Шукаємо альтернативу ХАМАС". В Ізраїлі розповіли про план щодо Сектору Газа
Ізраїль розглядає можливість створення для Сектору Газа альтернативного органу місцевого самоврядування замість терористичного угруповання ХАМАС.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
"Ми шукаємо альтернативу ХАМАСу в управлінні країною. Рамки для цього передбачають ізоляцію районів, усунення бойовиків із цих районів та залучення інших сил, які дозволять сформувати правлячу альтернативу", - сказав він у неділю на брифінгу.
За словами Галанта, це дозволить досягти цілей Ізраїлю - усунути військову і керівну владу ХАМАС в Секторі Газа та повернути додому заручників, захоплених під час нападу терористів на країну 7 жовтня.
Глава ізраїльського оборонного відомства підкреслив, що "ми не приймемо правління ХАМАС на жодному етапі будь-якого процесу, спрямованого на припинення війни".
Йоав Галант є одним із трьох членів Воєнного кабінету Ізраїлю, який нещодавно закликав уряд розробити детальний післявоєнний план для Сектора Гази. Його коментарі пролунали в період нової невизначеності у восьмимісячній війні.
Представник ізраїльського оборонного відомства повідомив AP, що Галант сподівається, що ізольовані, вільні від ХАМАС райони Гази стануть "центрами місцевого самоврядування" і визначать сили, які зможуть забезпечити формування уряду на більш тривалу перспективу.
"Ізраїль шукає місцевих неворожих акторів. Галлант вважає, що палестинці повинні керувати палестинцями. Ізраїль сприятиме надходженню допомоги на ці території, а місцеві сили відповідатимуть за її розподіл, щоб зміцнити свою владу", - сказав чиновник.
Складний ризикований план
Водночас один із експертів назвав такий підхід складним і нагадав, що його вже застосовували в минулому і він зазнавав невдач.
"Я не чув про жодного місцевого гравця, який був би достатньо сміливим, щоб представити себе як альтернативу ХАМАСу", - сказав Майкл Мільштейн, колишній офіцер військової розвідки та ізраїльський аналітик з палестинських справ з університету Тель-Авіва.
Він сказав, що "видавання бажаного за дійсне" Галанта було б самогубством для будь-якого місцевого лідера - терористи погрожують будь-кому, хто співпрацює з ізраїльським урядом.
"Хоча за останні вісім місяців ХАМАС зазнав серйозної шкоди, їхній вплив на громадськість усе ще дуже сильний", - сказав аналітик.
Мільштейн нагадав, що Ізраїль вже застосовував такий підхід у минулому. У 1970-х і 80-х роках Тель-Авів намагався створити "сільські ліги", наділяючи повноваженнями місцевих палестинських лідерів.
"В очах палестинців вони розглядалися як колабораціоністи, і це закінчилося дуже трагічно. Якщо Ізраїль не збереже постійну присутність в Газі, будь-які "альтернативні сили", які він спробує створити, будуть занадто крихкими", - сказав аналітик.
Мирний план Израиля по Сектору Газа
Внаслідок воєнної операції, що триває з жовтня минулого року, практично вся територія Сектору Газа перебуває під контролем Армії оборони Ізраїлю. Нещодавно ЦАХАЛ почав обмежену операцію на території другого за величиною міста регіону Рафах.
31 травня президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль запропонував триетапний план завершення війни. Зокрема, перший етап тривалістю 6 тижнів, передбачає припинення Ізраїлем бойових дій та виведення військ із Сектору Газа.
Глава Білого дому закликав погодитися на цей план і підкреслив, що ХАМАС вже не становить великої загрози для Ізраїлю.
Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів не погодиться на припинення вогню, доки угруповання ХАМАС не буде повністю знищене.
Днями ізраїльські військові взяли під контроль стратегічний коридор на кордоні Сектора Газа з Єгиптом.
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