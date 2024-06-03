"Ищем альтернативу ХАМАС". В Израиле рассказали о плане по Сектору Газа

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

"Мы ищем альтернативу ХАМАСу в управлении страной. Рамки для этого предусматривают изоляцию районов, устранение боевиков из этих районов и привлечение других сил, которые позволят сформировать правящую альтернативу", - сказал он в воскресенье на брифинге.

По словам Галанта, это позволит достичь целей Израиля - устранить военную и руководящую власть ХАМАС в Секторе Газа и вернуть домой заложников, захваченных во время нападения террористов на страну 7 октября.

Глава израильского оборонного ведомства подчеркнул, что "мы не примем правление ХАМАС ни на одном этапе любого процесса, направленного на прекращение войны".

Йоав Галант является одним из трех членов Военного кабинета Израиля, который недавно призвал правительство разработать детальный послевоенный план для Сектора Газа. Его комментарии прозвучали в период новой неопределенности в восьмимесячной войне.

Представитель израильского оборонного ведомства сообщил AP, что Галант надеется, что изолированные, свободные от ХАМАС районы Газы станут "центрами местного самоуправления" и определят силы, которые смогут обеспечить формирование правительства на более длительную перспективу.

"Израиль ищет местных невраждебных актеров. Галант считает, что палестинцы должны управлять палестинцами. Израиль будет способствовать поступлению помощи на эти территории, а местные силы будут отвечать за ее распределение, чтобы укрепить свою власть", - сказал чиновник.

Сложный рискованный план

В то же время, один из экспертов назвал такой подход сложным и напомнил, что он уже применялся в прошлом и он терпел неудачи.

"Я не слышал ни об одном местном игроке, который был бы достаточно смелым, чтобы представить себя как альтернативу ХАМАСу", - сказал Майкл Мильштейн, бывший офицер военной разведки и израильский аналитик по палестинским делам из университета Тель-Авива.

Он сказал, что "выдавать желаемое за действительное" Галанта было бы самоубийством для любого местного лидера - террористы угрожают любому, кто сотрудничает с израильским правительством.

"Хотя за последние восемь месяцев ХАМАС понес серьезный ущерб, их влияние на общественность все еще очень сильно", - сказал аналитик.

Мильштейн напомнил, что Израиль уже применял такой подход в прошлом. В 1970-х и 80-х годах Тель-Авив пытался создать "сельские лиги", наделяя полномочиями местных палестинских лидеров.

"В глазах палестинцев они рассматривались как коллаборационисты, и это закончилось очень трагично. Если Израиль не сохранит постоянное присутствие в Газе, любые "альтернативные силы", которые он попытается создать, будут слишком хрупкими", - сказал аналитик.