UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штурмують без підтримки. Окупант жаліється на великі втрати в підрозділі (перехоплення)

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В новому перехопленні розвідки, російський окупант жаліється про шалені втрати в підрозділі й невідповідність реальної ситуації з тим, що розповідають пропагандистські ЗМІ Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як розповідає росіянин, його роту командування відправило на штурм без жодної підтримки.

"З РПГ та вдарили по них, в окоп, уламком, ну уламком влучило та й все.. его витягнути не змогли, до нього хлопці йшли 200 метрів не доходили, по них мінометами били, там усе почало працювати (по них, - ред.), - скиглить окупант.

Водночас росіянин жаліється й на те, що його рота повинна бути в територіальній обороні, а не на першій лінії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про минуле перехоплення ГУР, коли окупант жалівся на те, що його армії доводиться розконсервовувати стару техніку через дефіцит озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні