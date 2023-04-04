Штурмують без підтримки. Окупант жаліється на великі втрати в підрозділі (перехоплення)

В новому перехопленні розвідки, російський окупант жаліється про шалені втрати в підрозділі й невідповідність реальної ситуації з тим, що розповідають пропагандистські ЗМІ Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України.

Як розповідає росіянин, його роту командування відправило на штурм без жодної підтримки.

"З РПГ та вдарили по них, в окоп, уламком, ну уламком влучило та й все.. его витягнути не змогли, до нього хлопці йшли 200 метрів не доходили, по них мінометами били, там усе почало працювати (по них, - ред.), - скиглить окупант.

Водночас росіянин жаліється й на те, що його рота повинна бути в територіальній обороні, а не на першій лінії.