Весь мотлох зганяють. Росіянин розкритикував озброєння та своє командування (перехоплення)
Російський окупант у перехопленій розмові розповів про те, що у країни-загарбника закінчується озброєння тому доводиться розконсервовувати стару техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.
Російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що у них закінчується озброєння та техніка. Він заявив, що командуванню байдуже на своїх підлеглих, бо ніхто з них не знаходиться на передовій.
"І як ось воювати з таким озброєнням? Виродки погані. Офіцери, ця Москва, ці депутати, бл*дь. Все мотлох зганяють коротше в утилізацію", - говорить росіянин.
У відповідь на це його знайомий дивується, чому Росія не завдає удар по населених пунктах авіабомбами. Він впевнений, що це допоможе швидше перемогти українців.
Нагадаємо, у нещодавньому перехопленні розмови росіянин скаржився на постійні удари українських бійців.
Ще один окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про відсутність командування та постачання озброєнь.
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