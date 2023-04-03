ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Весь мотлох зганяють. Росіянин розкритикував озброєння та своє командування (перехоплення)

Новость на русском →
Росія, Понеділок 03 квітня 2023 18:25
Весь мотлох зганяють. Росіянин розкритикував озброєння та своє командування (перехоплення) Фото: росіянин розкритикував озброєння та своє командування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про те, що у країни-загарбника закінчується озброєння тому доводиться розконсервовувати стару техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

Російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що у них закінчується озброєння та техніка. Він заявив, що командуванню байдуже на своїх підлеглих, бо ніхто з них не знаходиться на передовій.

"І як ось воювати з таким озброєнням? Виродки погані. Офіцери, ця Москва, ці депутати, бл*дь. Все мотлох зганяють коротше в утилізацію", - говорить росіянин.

У відповідь на це його знайомий дивується, чому Росія не завдає удар по населених пунктах авіабомбами. Він впевнений, що це допоможе швидше перемогти українців.

Нагадаємо, у нещодавньому перехопленні розмови росіянин скаржився на постійні удари українських бійців.

Ще один окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про відсутність командування та постачання озброєнь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю