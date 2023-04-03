Весь мотлох зганяють. Росіянин розкритикував озброєння та своє командування (перехоплення)

Російський окупант у перехопленій розмові розповів про те, що у країни-загарбника закінчується озброєння тому доводиться розконсервовувати стару техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

Російський військовослужбовець у розмові з товаришем розповів, що у них закінчується озброєння та техніка. Він заявив, що командуванню байдуже на своїх підлеглих, бо ніхто з них не знаходиться на передовій.

"І як ось воювати з таким озброєнням? Виродки погані. Офіцери, ця Москва, ці депутати, бл*дь. Все мотлох зганяють коротше в утилізацію", - говорить росіянин.

У відповідь на це його знайомий дивується, чому Росія не завдає удар по населених пунктах авіабомбами. Він впевнений, що це допоможе швидше перемогти українців.