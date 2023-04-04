Штурмуют без поддержки. Оккупант жалуется на большие потери в подразделении (перехват)

В новом перехвате разведки, российский оккупант жалуется о безумных потерях в подразделении и несоответствие реальной ситуации с тем, что рассказывают пропагандистские СМИ России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины.

Как рассказывает россиянин, его роту командование отправило на штурм без всякой поддержки.

"С РПГ и ударили по ним, в окоп, обломком, ну обломком попало и все... его вытащить не смогли, к нему ребята шли 200 метров не доходили, по ним минометами били, там все начало работать (по ним, - ред.), - скулит оккупант.

В то же время россиянин жалуется и на то, что его рота должна быть в территориальной обороне, а не на первой линии.