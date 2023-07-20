Штурмували Авдіївку та Бахмут. Суд виніс вирок ще трьом російським бойовикам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, злочинці брали активну участь у бойових діях на східному фронті. Наші воїни взяли їх в полон під час боїв в Донецькій області.

Серед засуджених:

37-річний уродженець Луганської області, який в кінці лютого 2022 року добровільно приєднався до так званого "204-го стрілецького полку народної міліції "ЛНР". Там його залучили до складу штурмових загонів, які намагались прорвати оборону в районі Бахмуту в березні поточного року. Йому призначено 15 років в'язниці;

бойовик, який у 2019 році добровільно вступив до лав підконтрольного російським окупантам "2-го батальйону "ДНР". Злочинець обстрілював позиції наших воїнів у районах Василівки та Кам’янки в Донецькій області. На початку 2023 року штурмував населені пункти під Авдіївкою. Отримав 13 років в'язниці;

бойовик угруповання "Шторм", який потрапив у полон в боях за Красногорівку в Донецькій області. Мешканець тимчасово окупованого Дебальцевого у 2015 році вступив до злочинного дивізіону й згодом перевівся до терористичного угруповання "Восток". З початку війни приєднався до підрозділів регулярних військ Росії.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України", - додає СБУ.