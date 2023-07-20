Штурмували Авдіївку та Бахмут. Суд виніс вирок ще трьом російським бойовикам

Український суд виніс вирок ще трьом бойовикам терористичної організації "Л/ДНР" й угруповання російського генштабу "Шторм".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
З початку повномасштабного вторгнення Росії, злочинці брали активну участь у бойових діях на східному фронті. Наші воїни взяли їх в полон під час боїв в Донецькій області.
Серед засуджених:
"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала пропагандиста, який працював на колаборанта Кирила Стремоусова й був його "правою рукою".
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