Штурмовали Авдеевку и Бахмут. Суд вынес приговор еще трем российским боевикам

Украинский суд вынес приговор еще трем боевикам террористической организации "Л/ДНР" и группировки российского генштаба "Шторм".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
С начала полномасштабного вторжения России, преступники принимали активное участие в боевых действиях на восточном фронте. Наши воины взяли их в плен во время боев в Донецкой области.
Среди осужденных:
"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в совершении особо тяжких преступлений против Украины", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержала пропагандиста, работавшего на коллаборанта Кирилла Стремоусова и являвшегося его "правой рукой".
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