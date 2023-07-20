В Одесі затримано чергового ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію Росії. Він тривалий час працював на колаборанта Кирила Стремоусова й був його "правою рукою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

До повномасштабного вторгнення Росії, разом зі Стремоусовим, підозрюваний організовував проплачені масові акції, які були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора.

Під час окупації частини Миколаївської області й Херсона Стремоусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації Росії, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території.

"Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в Youtube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі "Вконтакте" із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування Української державності та українського народу", - пише пресслужба.

Фото: СБУ затримала в Одесі "праву руку" колаборанта Стремоусова (t.me/SBUk)

Зокрема підозрюваний дискредитував наших воїнів та закликав цивільних ухилятись від призову до Сил оборону. Його сюжети "підхоплювали" рупори Кремля й поширювали під виглядом "позиції" пересічних українців.

Для конспірації пропагандист регулярно змінював номери телефонів й використовував вигаданий нікнейм "мужчина".

"Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнську Миколаївської області виявлено ноутбук і 5 мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено "посадову інструкцію інформагентства" Стремоусова, де раніше працював фігурант", - додає СБУ.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Хто таким Стремоусов?

Черговий шанувальник "русского мира", який свого часу потрапляв в безліч скандалів, а також організовував проросійські мітинги.

Після повномасштабного вторгнення Росії й окупації Херсону, Стремоусов очолив так званий "Комітет порятунку за мир та порядок", який розташували у будівлі обласної ради. Вже у квітні 2022 року ворог призначив зрадника "заступником голови Херсонської військово-цивільної адміністрації", де він відзначався одіозними заявами й погрожував "інакодумцям" російською в'язницею.

Перед своєю загибелю регулярно заспокоював росіян тим, що "українські нацисти" більше не побачать Херсон.

Щодо загибелі. Стремоусов нібито загинув внаслідок ДТП. Спочатку інформацію про його смерть поширювали так звані "воєнкори", однак пізніше її підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.