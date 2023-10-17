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СБУ повідомила про нову підозру ватажку "ЛНР" Пасічнику

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 15:25
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СБУ повідомила про нову підозру ватажку "ЛНР" Пасічнику Фото: Леонід Пасічник (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику українські правоохоронці повідомили про нову підозру. Причиною цього стали нещодавні "вибори" на окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Деталі справи

У січні-травні 2023 року він підписав низку так званих "законів" і "указів" щодо організації та проведення в "ЛНР" виборів до так званої "Народної ради" та представницьких органів "муніципальних утворень".

На підставі цих юридично нікчемних "правових актів" в області було організовано процес підготовки до незаконних виборів, які окупанти провели у вересні 2023 року відповідно до законодавства РФ і так званих "ЛНР".

Пасічника призначили "главою ЛНР"

23 вересня, за поданням російського диктатора Володимира Путіна і за власною згодою, Пасічник був добровільно обраний "Народною радою" на посаду "глави ЛНР".

Він склав присягу на вірність "народу ЛНР", конституції РФ, "конституції ЛНР" і офіційно вступив на посаду "глави ЛНР".

СБУ повідомила про нову підозру ватажку &quot;ЛНР&quot; Пасічнику

Фото: Пасічник (facebook.com)

"Умисні протиправні дії, вчинені окупаційним чиновником, були спрямовані на створення умов для анексії російським агресором частини території України", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці повідомили йому про підозру

СБУ повідомила Пасічнику про підозру в участі в організації та проведенні незаконних виборів і в добровільному обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Оскільки правопорушник переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено в розшук.

Кримінальні справи щодо Пасічника

Леонід Іванович Пасічник - колишній український військовий діяч, співробітник СБУ (1993-2013), полковник СБУ, колаборант. Ватажок терористичного угруповання "Луганська народна республіка" з листопада 2017 року, другий після Ігоря Плотницького.

У серпні Луганська обласна прокуратура повідомляла, що ватажка терористів "ЛНР" Леоніда Пушиліна заочно судитимуть. Йому інкримінують колабораціонізм і посягання на суверенітет України.

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