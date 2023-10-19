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Штурмовали Авдеевку и Бахмут. СБУ сообщила о подозрении еще 6 оккупантам

Четверг 19 октября 2023 12:34
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Штурмовали Авдеевку и Бахмут. СБУ сообщила о подозрении еще 6 оккупантам Фото: следователи СБУ сообщили о подозрении еще нескольким оккупантам (ssu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Военная контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о подозрении еще шестерым предателям, которые вступили в армию российских оккупантов и участвовали в боях в районах Бахмута и Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На фигурантов, которые попали в плен к бойцам ВСУ около Бахмута и Авдеевки во время интенсивных боевых действий в августе-октябре, собрали доказательную базу.

"Среди задержанных - механики-водители российских боевых машин пехоты и боевики, которые обстреливали позиции передовых подразделений ВСУ с применением пушек, противотанкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов", - рассказали в спецслужбе.

Предателями оказались шесть жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По данным следствия, большинство из них добровольно примкнули к группировкам "Л/ДНР" еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они участвовали в боевых действиях против сил АТО на Донбассе.

Уже после 24 февраля 2022 года боевики вошли в состав оккупационных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по таким статьям УК:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Сейчас члены оккупационных сил находятся под стражей, расследование продолжается.

В СБУ добавили, что фигурантам грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители сообщили о новом подозрении главарю группировки "ЛНР" Леониду Пасечнику.

Напомним также, недавно боевика "ДНРовца", который стрелял в пленных украинцев, приговорили к 15 годам тюрьмы.

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Служба безопасности Украины Авдеевка Бахмут
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