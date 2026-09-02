Штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування "Азову"

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії "Азов". Підрозділи вже успішно виконують спільні бойові завдання на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Азову".

Упродовж серпня кілька батальйонів "Скелі" разом з управлінням полку перемістили в смугу відповідальності корпусу "Азов". На новій ділянці військовослужбовці вже провели успішні операції із зачистки ворога в смугах оборони бригад.

У командуванні відзначили позитивні зміни після об'єднання сил - зокрема, покращення рівня виконавчої дисципліни під час боїв та суттєву мінімізацію втрат серед особового складу. Наразі триває процес переміщення та об'єднання решти розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.

"Бойова історія полку "Скеля" налічує чимало визначних досягнень. Військовослужбовці підрозділу неодноразово демонстрували мужність та стійкість, виконували надзвичайно важкі завдання, здійснюючи наступальні та оборонні дії на найважчих ділянках фронту", - йдеться у заяві.

В "Азові" наголосили, що культура їхнього корпусу передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців.

"Корпус "Азов" зробить усе можливе, аби передати командуванню та бійцям "Скелі" свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставлені завдання, зберігаючи життя та здоров'я особового складу", - заявили військові.