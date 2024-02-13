Штурмовики на Запорізькому напрямку взяли в полон 11 росіян і показали відео

Зазначається, що українські воїни відбили ворожу атаку і взяли в полон одразу 11 росіян на Запорізькому напрямку.

"Штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій - бронетехніку накрили та пошкодили артою, після чого дезорієнтовані ворожі піхотинці сховалися в укриття. Тоді на зачистку сірої зони висунулася штурмова група 128 ОГШБр", - йдеться в заяві.

Після кількох влучних кулеметних черг вцілілі вороги ухвалили єдино правильне рішення - здатися в полон.

Звідки родом окупанти

Серед полонених опинилися кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців і один житель Санкт-Петербурга. Усі - військові 71 мотострілецького полку російської армії.

"Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а потім поповнять фонд для обміну полоненими", - додали в бригаді.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень на Таврійському напрямку збільшується і кількість російських полонених.

Також Сили оборони України змогли взяти в полон трьох росіян у Луганській області. Одним із них виявився чеченець із Грозного.