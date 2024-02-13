Штурмовики на Запорожском направлении взяли в плен 11 россиян и показали видео

Силы обороны Украины на Запорожском направлении отбили атаку оккупантов и смогли взять в плен 11 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.
Отмечается, что украинские воины отбили вражескую атаку и взяли в плен сразу 11 россиян на Запорожском направлении.
"Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям - бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы спрятались в укрытие. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр", - говорится в заявлении.
После нескольких метких пулеметных очередей уцелевшие враги приняли единственно правильное решение - сдаться в плен.
Среди пленных оказались несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все - военные 71 мотострелкового полка российской армии.
"Сейчас они дают ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными", - добавили в бригаде.
Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что с ростом интенсивности боевых столкновений на Таврическом направлении увеличивается и количество российских пленных.
Также Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.
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