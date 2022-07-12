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Штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов врага в Николаевской области

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Киев, Вторник 12 июля 2022 03:49
Штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов врага в Николаевской области Фото: штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара на южном направлении (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов противника в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки. Также украинские вертолеты ударили по опорному пункту противника в районе Правдино и вокруг Александровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В результате работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ оккупанты потеряли 52 солдата, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.

Кроме этого, 10 июля украинские военные уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

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