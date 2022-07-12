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Штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів ворога в Миколаївській області

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 03:49
Штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів ворога в Миколаївській області Фото: штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари на південному напрямку (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Штурмовики ЗСУ завдали три авіаудари по складах боєприпасів противника в Миколаївській області, в районах Снігурівки і Любимівки. Також Українські вертольоти вдарили по опорному пункту противника в районі Правдино і навколо Олександрівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

В результаті роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ окупанти втратили 52 солдати, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.

Крім цього, 10 липня українські військові знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

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