ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою: карти боїв ISW

ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою, в свою чергу, загарбники використали затишшя на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб відновити там свою оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

24 вересня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Білогорівки Донецької області (33 км на південь від Кремінної).

Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська продовжують перекидати резерви на Куп’янський та Лиманський напрямки та зазначив, що російська атака під Білогорівкою стала першою на цих напрямках "за довгий час".

Російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня російські сили досягли невідомого тактичного успіху поблизу Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська). 23 вересня російський агрегатор новин заявив, що російські війська поступово контролюють українські позиції поблизу Синьківки та Петропавлівського та відбили низку українських позицій біля Новоєгорівки (26 км на південний захід від Сватового).

Повідомляється, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Кремінної 24 вересня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський військовий блогер заявив, що українські війська покращили свої позиції під Новоєгорівкою.

Російські джерела, включно з Міністерством оборони (МО), 23 і 24 вересня стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) і в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські сили продовжували контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута і, як повідомляється, змусили російські війська відступити за залізничну лінію на схід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують штурм на південь від Бахмута, а речник Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повторив, що українські позиції знаходяться приблизно в трьох кілометрах від російської наземної лінії зв’язку (GLOC) на T0513. шосе.

Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Оріхово-Василівку (10 км на північний захід від Бахмута) 24 вересня. Російські джерела стверджували, що частини російської 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ) захопили Оріхово-Василівку і що російські сили наразі очищають це місце. хоча ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень.

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер також зазначив, що російські війська здійснили дві одночасні атаки з Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) у напрямку Григорівки (10 км на північний захід від Бахмута) та в напрямку Оріхово-Василівки.

Російський агрегатор новин стверджував, що 23 вересня російські війська продовжували атакувати північний фланг Бахмута, щоб відкинути українські сили з висот поблизу Оріхово-Василівки та Берхівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Російські джерела також стверджували, що російські сили контратакували поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські напади на схід від Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), на південний схід від Білої Гори (13 км на південний схід від Бахмута) та поблизу Кліщіївки.

Український військовослужбовець заявив, що російські війська зосередили резерви та артилерійські системи на бахмутському напрямку, щоб зупинити просування українців у цьому районі.

Військовослужбовець зазначив, що на Бахмутському напрямку у російських військ більше живої сили та артилерії, ніж у українських, і зазначив, що контратаки росіян важко відбити. Ці повідомлення про відносно високу концентрацію російської живої сили та техніки в районі Бахмута свідчить про те, що українські контрнаступальні операції продовжують стягувати та закріплювати значний контингент російських сил на бахмутському напрямку, що є їхньою заявленою метою.

24 вересня російські війська продовжили наступ на рубежі Донецьк-Авдіївка, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що російські війська намагалися відновити втрачені позиції в районі Авдіївки та провели безуспішні наступальні дії поблизу Мар’їнки (на захід від Донецька) та Побєди (5 км на південний захід від Донецька).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували південні підступи до Авдіївки та проводили штурми поблизу Мар’їнки та Красногорівки (6 км на захід від Донецька).

"Південна вісь"

Російський агрегатор новин увечері 23 вересня заявив, що російські війська атакували поблизу Микільського (4 км на південний схід від Вугледара).

24 вересня російські джерела повідомили, що минулого тижня українські сили здійснили безуспішні обмежені атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що невеликі групи української піхоти час від часу безуспішно атакували російські позиції в цьому районі. Інший пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили нещодавно відступили після проведення невдалих атак уздовж лінії Новодонецьке-Новомайорське (12-18 км на південний схід від Великої Новосілки) минулого тижня.

Повідомляється, що 24 вересня російські сили використали затишшя в боях для відновлення російської оборони в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російський батальйон "Восток", який діяв у цьому районі, стверджував, що російські сили використали перерву в українських атаках, щоб відновити російську оборону, зокрема російські мінні поля.

Батальйон "Восток" стверджував, що російська оборона в цьому районі була "перевантажена" під час боїв і що російські сили тепер присвячують відновленню кожен день без боїв.

24 вересня українські війська продовжили атакувати західну Запорізьку область і просунулися до Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Оприлюднені 24 вересня відео з геолокацією бойових дій свідчать про просування українських військ до західної околиці Вербового.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська просунулися поблизу Вербового, підійшли до околиць Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова) і покращили свої позиції біля флангу Новофедорівки (21 км на південний схід від Оріхова). Він стверджував, що українські сили продовжували просуватися до Вербового та Новопрокопівки протягом останнього тижня.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку, відкинули російські війська з позицій поблизу Вербового та закріпили нові закріплені позиції.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували штурм поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова), Вербового та Новопрокопівки. 23 і 24 вересня більшість російських джерел продовжували стверджувати, що українські сили не прорвали російську оборону вздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь до 18 км на південний схід від Оріхова) і що російські сили зберігають контроль над Вербовим.

24 вересня російський військовий блогер заявив, що підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбили українську атаку під Роботиним.

24 вересня російські джерела продовжили наземні атаки в західній Запорізькій області, але не зробили жодних заявлених або підтверджених наступань. В українському Генштабі заявили, що російські війська вели безуспішні атаки поблизу Роботиного.

Російський військовий блогер також заявив, що російські війська атакували західну околицю населеного пункту, але не уточнив результат. Інший російський військовий блогер опублікував кадри, на яких стверджується, що підрозділи російського 108-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї гвардійської дивізії ВДВ) діють на лінії Роботине-Вербове.

Російські джерела стверджували, що 24 вересня три українські ракети HIMARS завдали удару по Токмаку в окупованій Запорізькій області.

Російські джерела продовжували висловлювати занепокоєння щодо нещодавньої активності України в дельті річки Дніпро та на східному (лівому) березі Херсонської області 24 вересня, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

24 вересня російський військовий блогер заявив, що українські війська продовжують наступальні дії на острови в дельті Дніпра. Він також стверджував, що українські війська створили "плацдарм" біля Олешок (7 км на південний схід від Херсона) і розширили свої позиції в районі Підстепного (19 км на схід від Херсона) на східному (лівому) березі Херсонської області в минулого тижня.

Інший російський військовий блогер 24 вересня заявив, що українські війська розширили свої позиції на південно-західній частині острова Козацький (на північний захід від Нової Каховки).

Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк 24 вересня заявила, що російські війська останнім часом активізували авіаційну діяльність на херсонському напрямку та завдали понад 20 ударів поблизу Херсона та Берислава (64 км на північний схід від Херсона).

Нещодавня інтенсифікація російських авіаударів у цьому районі вказує на те, що російське військове командування може поділяти стурбованість військових блогерів щодо обмеженої активності України вздовж річки Дніпро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.