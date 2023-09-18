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Штурмовики показали бій за звільнену Кліщіївку (відео)

Донбас, Понеділок 18 вересня 2023 12:21
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Штурмовики показали бій за звільнену Кліщіївку (відео) Фото: військові показали один із боїв за звільнену Кліщіївку Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали, як звільняли село Кліщіївка Донецької області. На відео потрапив один із боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Бій за Кліщіївку очима штурмовиків бригади "Лють" Гвардії наступу", - йдеться в повідомленні.

На кадрах можна побачити, як штурмовики нищать ворожі танки, ведуть вуличні перестрілки та викривають місця розташування російських окупантів, розташовані в напіврозбитих будівлях та будинках.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом. При цьому, незважаючи на контроль Сил оборони над населеним пунктом, росіяни намагаються захопити село. Вже у понеділок, 18 вересня, заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки. За даними Маляр, ЗСУ ведуть наступальні операції на Бахмутському напрямку без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.

Штурмовики показали бій за звільнену Кліщіївку (відео)

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Збройні сили України Донецька область Бахмут
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