Штурмовики показали бій за звільнену Кліщіївку (відео)

Українські військові показали, як звільняли село Кліщіївка Донецької області. На відео потрапив один із боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Бій за Кліщіївку очима штурмовиків бригади "Лють" Гвардії наступу", - йдеться в повідомленні.

На кадрах можна побачити, як штурмовики нищать ворожі танки, ведуть вуличні перестрілки та викривають місця розташування російських окупантів, розташовані в напіврозбитих будівлях та будинках.

Звільнення Кліщіївки Донецької області

17 вересня ЗСУ звільнили Кліщіївку під Бахмутом. При цьому, незважаючи на контроль Сил оборони над населеним пунктом, росіяни намагаються захопити село. Вже у понеділок, 18 вересня, заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки. За даними Маляр, ЗСУ ведуть наступальні операції на Бахмутському напрямку без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів.