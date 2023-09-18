ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Штурмовики показали бой за освобожденную Клищеевку (видео)

Донбасс, Понедельник 18 сентября 2023 12:21
UA EN RU
Штурмовики показали бой за освобожденную Клищеевку (видео) Фото: военные показали один из боев за освобожденную Клищеевку Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военніе показали, как освобождали село Клищеевка Донецкой области. На видео попал один из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Бой за Клищеевку глазами штурмовиков бригады "Лють" Гвардии наступления", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как штурмовики уничтожают вражеские танки, ведут уличные перестрелки и находячть места расположения российских окупантов, расположенных в полуразбитых зданиях и домах.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне пытаются захватить село. Уже в понедельник, 18 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки. По данным Маляр, ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств.

Штурмовики показали бой за освобожденную Клищеевку (видео)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Бахмут
NEWS
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
Кабмин уволил заместителей министра обороны, в том числе Маляр
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна