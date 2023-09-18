Штурмовики показали бой за освобожденную Клищеевку (видео)

Украинские военніе показали, как освобождали село Клищеевка Донецкой области. На видео попал один из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Бой за Клищеевку глазами штурмовиков бригады "Лють" Гвардии наступления", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как штурмовики уничтожают вражеские танки, ведут уличные перестрелки и находячть места расположения российских окупантов, расположенных в полуразбитых зданиях и домах.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне пытаются захватить село. Уже в понедельник, 18 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки. По данным Маляр, ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств.