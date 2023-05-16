Штурмова бригада "Лють" готова до контрнаступу, - Нацполіція

Керівництво Нацполіції відвідало навчання штурмової бригади Національної поліції "Лють", що входить до "Гвардії наступу". Бійці вмотивовані та готові до контрнаступу.
Про це заявив т.в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський, передає РБК-Україна з посиланням на Управління комунікації НПУ.
Він, а також його заступник Олександр Фацевич та комбриг Олександр Нетребко перевірили готовність бригади на бойовому злагодженні на Дніпропетровщині. За словами Вигівського, досвід проходження служби в бригаді "Лють" є новим як для бійців, так і для Нацполіції.
Він зазначив, що досвід проходження служби в штурмовій бригаді "Лють" є новим як для Національної поліції, так і для кожного бійця. При цьому наголосив, що особовий склад бригади вмотивований і готовий до контрнаступу.
"Глава відомства подякував поліцейським за позицію, рішучість, мужність та силу і побажав після кожного бойового виїзду повертатися додому неушкодженими та з перемогою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що президент Чехії Петр Павел закликав партнерів прискорити постачання зброї для контрнаступу. Він підкреслив, що поставки мають бути здійснені до кінця весни.
Також за словами президента України Володимира Зеленського, українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.
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