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Штурмовая бригада "Лють" готова к контрнаступлению, - Нацполиция

Фото: бригада Нацполиции "Лют" готова к контрнаступлению (npu.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Руководство Нацполиции посетило обучение штурмовой бригады Национальной полиции "Лють", входящей в "Гвардию наступления". Бойцы мотивированы и готовы к контрнаступлению.

Об этом заявил в.и.о. главы Нацполиции Иван Выговский, передает РБК-Украина со ссылкой на Управление коммуникации НПУ.

Он, а также его заместитель Александр Фацевич и комбриг Александр Нетребко, проверили готовность бригады на боевом согласовании на Днепропетровщине. По словам Выговского, опыт прохождения службы в бригаде "Лють" новый как для бойцов, так и для Нацполиции.

Он отметил, что опыт прохождения службы в штурмовой бригаде "Лють" новый как для Национальной полиции, так и для каждого бойца. При этом подчеркнул, что личный состав бригады мотивирован и готов к контрнаступлению.

"Глава ведомства поблагодарил полицейских за позицию, решительность, мужество и силу и пожелал после каждого боевого выезда возвращаться домой невредимыми и с победой", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Чехии Петр Павел призвал партнеров ускорить поставки оружия для контрнаступления. Он подчеркнул, что поставки должны быть осуществлены до конца весны.

Также, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

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