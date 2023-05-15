Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії Петр Павел закликав партнерів прискорити постачання зброї для контрнаступу. Він підкреслив, що поставки мають бути здійснені до кінця весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Копенгагенського саміту демократії.
"Україна має шанс розпочати влітку суттєвий контрнаступ, і "вікно" звужується. Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде... Для того, щоб використати це тимчасове вікно, яке ще є, ми мали б забезпечити Україну всім необхідним - технікою і боєприпасами - ще навесні", - заявив Павел.
Він підкреслив, що восени погодні умови не сприятимуть успішному контрнаступу українських військових.
Водночас чеський лідер підкреслив, що в Центральній і Східній Європі є можливості збільшити виробництво. У цьому контексті він відзначив можливий дефіцит сили, підкресливши, що Україна готова її надати.
Ще однією проблемою, за його словами, є дефіцит фінансування, але деякі держави готові це забезпечити.
"Йдеться про кращу координацію: зібрати все і почати виробляти дуже швидко і гнучко", - сказав Павел.
Він також додав, що у низки третіх країн за межами Європи на складах є значні запаси озброєння радянських зразків, які могли б бути передані Україні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.
При цьому Зеленський говорив, що контрнаступ розпочнеться, як тільки Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.
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