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Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу

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Понеділок 15 травня 2023 18:46
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу Фото: президент Чехії Петр Павел (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Чехії Петр Павел закликав партнерів прискорити постачання зброї для контрнаступу. Він підкреслив, що поставки мають бути здійснені до кінця весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Копенгагенського саміту демократії.

"Україна має шанс розпочати влітку суттєвий контрнаступ, і "вікно" звужується. Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде... Для того, щоб використати це тимчасове вікно, яке ще є, ми мали б забезпечити Україну всім необхідним - технікою і боєприпасами - ще навесні", - заявив Павел.

Він підкреслив, що восени погодні умови не сприятимуть успішному контрнаступу українських військових.

Водночас чеський лідер підкреслив, що в Центральній і Східній Європі є можливості збільшити виробництво. У цьому контексті він відзначив можливий дефіцит сили, підкресливши, що Україна готова її надати.

Ще однією проблемою, за його словами, є дефіцит фінансування, але деякі держави готові це забезпечити.

"Йдеться про кращу координацію: зібрати все і почати виробляти дуже швидко і гнучко", - сказав Павел.

Він також додав, що у низки третіх країн за межами Європи на складах є значні запаси озброєння радянських зразків, які могли б бути передані Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові дуже вмотивовані перед контрнаступом, а сили оборони України майже готові до наступальних дій.

При цьому Зеленський говорив, що контрнаступ розпочнеться, як тільки Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.

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