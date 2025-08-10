Штурми без зупинки: Сили оборони стримують ворога під Покровськом

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку, намагаючись блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

За даними ОСУВ "Хортиця", наступ противника фіксувався поблизу Затишка, Новоекономічного, Покровська, Зеленого та Звірового, а також біля Удачного, Молодецького, Дачного та Філії. Сили оборони відбивають атаки та знищують переважаючі сили противника, який продовжує накопичувати резерви для нових спроб прориву. На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля в районах Запоріжжя, Толстого, Зеленого Гаю, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки та Темирівки. Тут тривають запеклі бої - російська армія, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.