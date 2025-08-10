ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Штурми без зупинки: Сили оборони стримують ворога під Покровськом

Неділя 10 серпня 2025 08:37
UA EN RU
Штурми без зупинки: Сили оборони стримують ворога під Покровськом Фото: РФ штурмує Покровський та Новопавлівський напрямки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська продовжують активні штурмові дії на Покровському напрямку, намагаючись блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

За даними ОСУВ "Хортиця", наступ противника фіксувався поблизу Затишка, Новоекономічного, Покровська, Зеленого та Звірового, а також біля Удачного, Молодецького, Дачного та Філії.

Сили оборони відбивають атаки та знищують переважаючі сили противника, який продовжує накопичувати резерви для нових спроб прориву.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля в районах Запоріжжя, Толстого, Зеленого Гаю, Маліївки, Комишувахи, Новоіванівки та Темирівки.

Тут тривають запеклі бої - російська армія, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

Бої за Покровськ

Нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Покровськ
Новини
З'явилися оновлені карти боїв від Генштабу: де найбільше атак ворога
З'явилися оновлені карти боїв від Генштабу: де найбільше атак ворога
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН