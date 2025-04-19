Штурми одразу на кількох ділянках: РФ посилила наступ на Куп’янському напрямку

Ситуація на Куп'янському напрямку

За добу, 18 квітня, на Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

Поряд з тим, російські війська постійно обстрілюють Куп'янськ. Наприклад, російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області з РСЗВ 13 квітня. Цей обстріл був вже другим за добу. Також увечері 12 квітня Куп'янськ опинився під щільним обстрілом РФ. Тоді постраждали чотири людини.

Нагадаємо, Куп’янськ - місто на Харківщині, важливий залізничний вузол. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росія тимчасово окупувала місто, однак згодом українські військові звільнили Куп'янськ від росіян.

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