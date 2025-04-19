Штурмы сразу на нескольких участках: РФ усилила наступление на Купянском направлении

Ситуация на Купянском направлении

За сутки, 18 апреля, на Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

Наряду с тем, российские войска постоянно обстреливают Купянск. Например, российская армия атаковала Купянск Харьковской области из РСЗО 13 апреля. Этот обстрел был уже вторым за сутки. Также вечером 12 апреля Купянск оказался под плотным обстрелом РФ. Тогда пострадали четыре человека.

Напомним, Купянск - город в Харьковской области, важный железнодорожный узел. В 2022 году во время полномасштабного вторжения Россия временно оккупировала город, однако впоследствии украинские военные освободили Купянск от россиян.

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