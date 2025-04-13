Росіяни другий раз за добу вдарили по Куп'янську: є жертви (фото)

Російська армія атакувала Куп'янськ Харківської області з РСЗВ 13 квітня. Цей обстріл вже другий за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

На жаль, за словами голови ОВА, на подвірʼї пʼятиповерхового будинку загинули дві жінки. Наслідки обстрілу Куп'янська 13 квітня (t.me/synegubov)

"Російські військові вдарили з РСЗВ по Куп’янську. Внаслідок обстрілу спалахнули конструктивні елементи гаражу на площі 10м²", - розповів він.

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ - місто в Харківській області, адміністративний центр Куп'янського району. Воно є великим залізничним вузлом. У 2022 році росіяни захопили Куп'янськ під час масштабного вторгнення в Україну, але пізніше ЗСУ звільнили Куп'янськ з окупації.

Зазначимо, що незважаючи на те, що Куп'янськ звільнений від росіян, загарбники постійно його обстрілюють. Так, увечері 12 квітня Куп'янськ опинився під щільним обстрілом РФ. Постраждали чотири людини, під завалами могли бути ще троє людей.

Уже вранці 13 квітня стало відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку в Куп'янську деблоковано 35-річного чоловіка. Його госпіталізовано до госпіталю.

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